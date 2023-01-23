"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов. Общая длина заторов составляет 137 километров.

Сложно проехать в сторону ТТК по проспекту Вернадского. Плотный затор образовался от Ленинского проспекта до улицы Лобачевского. Причина – столкновение двух автомобилей в среднем ряду, длина затора оценивается в 2,5 километра.

На северо-западе города затруднено движение в сторону центра по проспекту Маршала Жукова из-за неисправного легкового автомобиля перед съездом в Северо-Западный тоннель. В результате движение в сторону тоннеля ограничено до двух полос. Начало затора – за пределами МКАД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.