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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

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Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Постоять в незначительном заторе водителям придется на Волоколамском шоссе. Двигаясь в сторону центра, перед Тушинским тоннелем скопилось много машин. На путь до Третьего транспортного кольца они потратят 20 минут.

На внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе автомобилисты будут добираться около 30 минут. Средняя скорость потока около – 30 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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