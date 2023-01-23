"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 1 балл

Столичный трафик в утренние часы оценили в 1 балл. На улице Большая Черкизовская водителям придется сбросить скорость на участке от Халтуринской улицы до станции метро Преображенская площадь. Преодоление данного участка займет 20 минут.

На 15-м километре МКАД от автовокзала Южные ворота до пересечения с Новоегорьевским шоссе автомобилистам придется постоять в заторе из-за дорожно-ремонтных работ. Длина затруднений – более трех километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.