10:30Город
"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла
Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. 20 минут водители потеряют в 6-километровом заторе на Каширском шоссе. Начинается он от улицы Борисовские Пруды и тянется до развилки с Варшавским шоссе.
30 минут автомобилисты будут добираться до центра по Волгоградскому проспекту. Средняя скорость машин в плотном потоке не превышает 25 километров в час.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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