"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. 20 минут водители потеряют в 6-километровом заторе на Каширском шоссе. Начинается он от улицы Борисовские Пруды и тянется до развилки с Варшавским шоссе.

30 минут автомобилисты будут добираться до центра по Волгоградскому проспекту. Средняя скорость машин в плотном потоке не превышает 25 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.