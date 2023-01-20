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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. 20 минут водители потеряют в 6-километровом заторе на Каширском шоссе. Начинается он от улицы Борисовские Пруды и тянется до развилки с Варшавским шоссе.

30 минут автомобилисты будут добираться до центра по Волгоградскому проспекту. Средняя скорость машин в плотном потоке не превышает 25 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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