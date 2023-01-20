"Утро": плотный поток образовался на шоссе Энтузиастов

ЦОДД оценил столичный трафик в четыре балла. Затруднено движение на северо-западе МКАД. Плотный поток притормаживает от Долгопрудненского лесопарка до Химкинского моста. Скорость машин на этом участке снизилась до 18 километров в час.

20 минут водители простоят в заторе на шоссе Энтузиастов в сторону центра. Начинается он от Электродного проезда и тянется до Авиамоторной улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.