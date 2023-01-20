"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в четыре балла. Общая длина заторов составила 60 километров.

На внутренней стороне 54-го километра МКАД левый ряд занят участниками ДТП. Движение затруднено почти на три километра.

На Нижегородской улице в районе дома 47 столкнулись два легковых автомобиля. С учетом аварии затор растянулся более чем на пять километров.

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