"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в четыре балла. Общая длина заторов составляет 85 километров.

На 33-м километре МКАД произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Движение затруднено на два километра.

На улице Ярцевская в районе дома 14 столкнулись два автомобиля. Движение в сторону Рублевского шоссе затруднено на 1,5 километра.

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