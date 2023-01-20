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"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

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Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в четыре балла. Общая длина заторов составляет 85 километров.

На 33-м километре МКАД произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Движение затруднено на два километра.

На улице Ярцевская в районе дома 14 столкнулись два автомобиля. Движение в сторону Рублевского шоссе затруднено на 1,5 километра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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