"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

Загруженность столичных дорог оценили в три балла. Притормаживают водители на внешней стороне Садового кольца, а именно на Сухаревской площади. Скорость машин ближе к проспекту Мира снижается до 20 километров в час.

Медленно едут автомобилисты на Рязанском проспекте в направлении центра. Самый медленный участок – от улицы Паперника до Луховицкой улицы. Скорость машин там не превышает 15 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.