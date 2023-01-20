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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

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Загруженность столичных дорог оценили в три балла. Притормаживают водители на внешней стороне Садового кольца, а именно на Сухаревской площади. Скорость машин ближе к проспекту Мира снижается до 20 километров в час.

Медленно едут автомобилисты на Рязанском проспекте в направлении центра. Самый медленный участок – от улицы Паперника до Луховицкой улицы. Скорость машин там не превышает 15 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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