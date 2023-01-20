07:30Город
"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла
Столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла. Свободно едут автомобилисты на Рижской эстакаде в обоих направлениях Третьего транспортного кольца. Скорость машин составляет 60 километров в час.
Местами затруднено движение в направлении центра на Люблинской улице. Скопление машин отмечается в районе улицы Перерва, а также плотно едет участок в районе Ставропольской улицы. Средняя скорость на магистрали не превышает 30 километров в час.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро