"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов. На востоке города практически без движения находилась Северо-Восточная хорда в сторону проспекта Мира из-за ДТП. Там плотный затор образовался от МКАД до улицы Юности. Участники аварии перекрыли средний и правый ряды в районе 1-го Вешняковского проезда.

Сразу после пересечения Спасского моста на 68-м километре МКАД в левом ряду произошло столкновение двух легковых автомобилей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.