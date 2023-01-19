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"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

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Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов. На востоке города практически без движения находилась Северо-Восточная хорда в сторону проспекта Мира из-за ДТП. Там плотный затор образовался от МКАД до улицы Юности. Участники аварии перекрыли средний и правый ряды в районе 1-го Вешняковского проезда.

Сразу после пересечения Спасского моста на 68-м километре МКАД в левом ряду произошло столкновение двух легковых автомобилей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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