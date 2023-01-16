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"Утро": заторы образовались на Садовом кольце и Волгоградском проспекте

"Утро": заторы образовались на Садовом кольце и Волгоградском проспекте

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

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Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов. В данный момент тормозят водители на внешней стороне Садового кольца, а именно на Сухаревской площади. Скорость машин ближе к Проспекту Мира снижается до 15 километров в час.

Затруднено движение в направлении центра на Волгоградском проспекте. Плотный поток едет со скоростью менее 20 километров в час. 45 минут автомобилисты будут добираться до центра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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