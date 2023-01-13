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Город

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация фасадов флигеля усадьбы Голицыных

"Мой район. Обратная связь": в Мещанском районе завершился капитальный ремонт жилого дома

"Мой район. Обратная связь": павильоны для наблюдения за птицами появились в Щукине

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 1 балл

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла. Сразу две аварии подряд в районе улицы Новая Башиловка спровоцировали образование многокилометрового затора от улицы Беговой. Затруднение длиной три километра водители проедут за 30 минут.

На шоссе Энтузиастов затор образовался от проспекта Буденного до станции метро "Авиамоторная". Дорожными ограждениями перекрыт левый ряд из-за ремонтных работ на Дангауэровском путепроводе. Путь до ТТК займет больше 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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