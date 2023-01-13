"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла. Сразу две аварии подряд в районе улицы Новая Башиловка спровоцировали образование многокилометрового затора от улицы Беговой. Затруднение длиной три километра водители проедут за 30 минут.

На шоссе Энтузиастов затор образовался от проспекта Буденного до станции метро "Авиамоторная". Дорожными ограждениями перекрыт левый ряд из-за ремонтных работ на Дангауэровском путепроводе. Путь до ТТК займет больше 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.