"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Автозаводской улицы в сторону Ленинского проспекта образовался 2-километровый затор. Причина – ДТП. Участники заняли правую полосу.

На внешней стороне МКАД между Осташковским и Алтуфьевским шоссе средняя скорость движения не превышает 60 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.