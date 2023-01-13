Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:30

Город

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 1 балл

"Жизнь в большом городе": московский общепит

"Мой район. Навигатор": Московский зоопарк можно будет посетить бесплатно до 15 января

"Мой район. Навигатор": москвичи составят рейтинг лучших катков и лыжных трасс столицы

"Мой район. Навигатор": реставрация флюгера Казанского вокзала завершилась в Москве

"Мой район. Навигатор": открыт 3-й участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Автозаводской улицы в сторону Ленинского проспекта образовался 2-километровый затор. Причина – ДТП. Участники заняли правую полосу.

На внешней стороне МКАД между Осташковским и Алтуфьевским шоссе средняя скорость движения не превышает 60 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоИван ЛозовойКристина КурумаДмитрий Лапиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика