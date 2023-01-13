"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

Загруженность столичных дорог оценили в 3 балла. На Варшавском шоссе затруднения возникли от Чонгарского бульвара до пересечения с Каширским шоссе. Двигаясь в сторону центра, водители задержатся там на 30 минут.

На Ленинградском проспекте от Третьего транспортного кольца до Белорусского вокзала автомобилистам придется простоять в заторе 15 минут. Средняя скорость потока – 20 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.