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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

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Загруженность столичных дорог оценили в 3 балла. На Варшавском шоссе затруднения возникли от Чонгарского бульвара до пересечения с Каширским шоссе. Двигаясь в сторону центра, водители задержатся там на 30 минут.

На Ленинградском проспекте от Третьего транспортного кольца до Белорусского вокзала автомобилистам придется простоять в заторе 15 минут. Средняя скорость потока – 20 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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