"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. На Киевском путепроводе Третьего транспортного кольца в оба направления затруднено движение. Участок между Звенигородским шоссе и Лужнецкой эстакадой водители преодолеют за 20 минут.

Двигаясь в сторону центра по Волгоградскому проспекту, автомобилистам придется сбросить скорость на участке от станции метро "Кузьминки" до ТТК. Плотный трафик задержит водителей на 17 минут.

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