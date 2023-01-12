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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. На Киевском путепроводе Третьего транспортного кольца в оба направления затруднено движение. Участок между Звенигородским шоссе и Лужнецкой эстакадой водители преодолеют за 20 минут.

Двигаясь в сторону центра по Волгоградскому проспекту, автомобилистам придется сбросить скорость на участке от станции метро "Кузьминки" до ТТК. Плотный трафик задержит водителей на 17 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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