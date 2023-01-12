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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

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Загруженность столичных дорог оценили в 3 балла. Затор образовался на Ленинградском шоссе – от парка Северного речного вокзала до станции метро "Войковская". Длина затора – четыре километра.

Также плотное движение сформировалось на внутренней стороне МКАД – от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. На данном участке ведутся ремонтные работы. Участники движения вынуждены перестраиваться и менять полосу, поэтому общая скорость потока снижается. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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