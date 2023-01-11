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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла. Водителям пришлось сбросить скорость до 20 километров в час на внешней стороне Третьего транспортного кольца от Кутузовского проспекта до Бережковского моста. Ремонт путепровода спровоцировал образование километрового затора.

Сообщается, что фура сломалась на 32-м километре МКАД, на внутренней стороне в среднем ряду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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