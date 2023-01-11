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"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 1 балл

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 1 балл

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Столичный трафик в утренние часы оценили в 1 балл. Затор начал формироваться на шоссе Энтузиастов, перед Большим Купавенским проездом при движении в сторону центра. Длина затруднений – около одного километра.

Водителям пришлось постоять на внутренней стороне МКАД от Кузьминского лесопарка до улицы Верхние поля. Дело в том, что там движение затруднено из-за реконструкции дорожно-транспортной развязки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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