"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 1 балл

Столичный трафик в утренние часы оценили в 1 балл. Затор начал формироваться на шоссе Энтузиастов, перед Большим Купавенским проездом при движении в сторону центра. Длина затруднений – около одного километра.

Водителям пришлось постоять на внутренней стороне МКАД от Кузьминского лесопарка до улицы Верхние поля. Дело в том, что там движение затруднено из-за реконструкции дорожно-транспортной развязки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.