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09:30

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"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

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Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла. На внешней стороне Третьего транспортного кольца на улице Сущевский Вал плотный трафик сформировался на трехкилометровом отрезке дороги. Средняя скорость потока не превышает 23 километра в час.

На Каширском шоссе водителям придется постоять от Каспийской улицы до проспекта Андропова. Преодоление этого участка займет около 40 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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