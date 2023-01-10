"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла. На внешней стороне Третьего транспортного кольца на улице Сущевский Вал плотный трафик сформировался на трехкилометровом отрезке дороги. Средняя скорость потока не превышает 23 километра в час.

На Каширском шоссе водителям придется постоять от Каспийской улицы до проспекта Андропова. Преодоление этого участка займет около 40 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.