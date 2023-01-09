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10:45

Город

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 10 километров

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 10 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

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В ЦОДД загруженность столичных дорог оценили в 2 балла. Протяженность утренних заторов в столице составила 10 километров.

На внешней стороне 21-го километра МКАД столкнулись легковой автомобиль и такси. Пострадавших нет, движение затруднено на два километра.

На Звенигородской эстакаде средний ряд в сторону центра занимает неисправный автомобиль. Водитель ожидает прибытия техпомощи, а движение затруднено на один километр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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