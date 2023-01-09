10:45Город
"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 10 километров
В ЦОДД загруженность столичных дорог оценили в 2 балла. Протяженность утренних заторов в столице составила 10 километров.
На внешней стороне 21-го километра МКАД столкнулись легковой автомобиль и такси. Пострадавших нет, движение затруднено на два километра.
На Звенигородской эстакаде средний ряд в сторону центра занимает неисправный автомобиль. Водитель ожидает прибытия техпомощи, а движение затруднено на один километр.
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Программа: Утро