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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

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В ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 4 балла. На внешней стороне Третьего транспортного кольца плотный трафик сформировался на Нижегородской эстакаде. Около 20 минут водители будут преодолевать километровое затруднение.

В обе стороны затруднено движение на МКАД в районе 15-го километра. На внешней стороне машины едут медленнее, чем на внутренней. На 10 минут автомобилисты задержатся на данном участке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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