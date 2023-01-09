"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла. На Ленинградском проспекте водителям придется притормозить от Третьего транспортного кольца до улицы 1-я Тверская Ямская. Плотный трафик задержит водителей на данном участке на 15 минут.

На внешней стороне МКАД ДТП в левом ряду перед Путилковским шоссе спровоцировало затор, его длина оценивается в 3,5 километра. От Новокуркино до Красногорска автомобилисты смогут доехать за 25 минут.

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