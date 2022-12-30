"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 2 балла

В ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 2 балла. На Проспекте Андропова, двигаясь в сторону Третьего транспортного кольца, формируется затор от Коломенского проезда. Длина затруднений – один километр.

На внутренней стороне МКАД зафиксирован плотный трафик от Каширского шоссе до Липецкой улицы. Там автомобилистам придется сбросить скорость до 40 километров в час из-за ДТП.

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