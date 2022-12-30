"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла. Несмотря на низкую загруженность, небольшое затруднение встретят водители на внешней стороне Третьего транспортного кольца, а именно на участке от Бутырской до Беговой улицы. Преодоление этого отрезка займет 10 минут.

Также на внутренней стороне Нижегородской эстакады автомобилистам придется сбросить скорость до 40 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.