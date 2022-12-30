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"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 1 балл

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 1 балл

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Загруженность столичных дорог оценили в 7 баллов в вечерний час пик

Загруженность московских дорог оценили в 7 баллов

Столичный трафик в утренние часы оценили в 1 балл. Небольшое затруднение водители встретят на Рязанском проспекте, двигаясь в сторону центра. От улицы Паперника до станции метро "Стахановская" придется притормозить, далее движение будет более интенсивным.

На 16-м километре МКАД автомобилистам придется постоять в заторе. От Бесединского до Новоегорьевского шоссе можно доехать за 15 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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