"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 1 балл

Столичный трафик в утренние часы оценили в 1 балл. Небольшое затруднение водители встретят на Рязанском проспекте, двигаясь в сторону центра. От улицы Паперника до станции метро "Стахановская" придется притормозить, далее движение будет более интенсивным.

На 16-м километре МКАД автомобилистам придется постоять в заторе. От Бесединского до Новоегорьевского шоссе можно доехать за 15 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.