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"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов

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В ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов. На внешней стороне Третьего транспортного кольца непросто проехать в районе улицы Сущевский Вал, движение затруднено от проспекта Мира до Звенигородского шоссе. Средняя скорость потока не превышает 22 километра в час.

На внутренней стороне МКАД от Ясенево до Тропарево в эти минуты будете ехать больше получаса. Плотный трафик сформировался на данной участке Московской кольцевой, по возможности выбирайте маршруты объезда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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