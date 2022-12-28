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"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

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Движение в Москве оценивается в четыре балла. Главный специалист ЦОДД Павел Парфенов рассказал, что общая длина заторов составляет 83 километра.

Затор на два километра образовался на Загородном шоссе. Там в районе дома 3к1 столкнулись два автомобиля. Участники ДТП заняли две полосы движения из трех. Сложности могут возникнуть и при движении по внешней стороне 14-го километра МКАД из-за строительных работ. В связи с этим затор на участке растянулся на 7,5 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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