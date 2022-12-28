Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:30

Город

"Утро": водителям показали обстановку на столичных дорогах

"Утро": водителям показали обстановку на столичных дорогах

"Мой район. Обратная связь": дом кооператива "Квартиро-хозяин" отремонтировали в Москве

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился в Басманном районе Москвы

"Утро": в ЦОДД оценили обстановку на столичных дорогах

Заклинателя уток и петухов заметили в общественном транспорте Москвы

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": ЦОДД оценил движение в городе в 3 балла

Московский зоопарк запустил новогоднюю акцию по сбору праздничных деревьев

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла

Коммунальные службы Москвы вышли на борьбу со снегом

В настоящее время ситуация на столичных дорогах оценивается в пять баллов. Обстановку осложняет плохая видимость и мелкие ДТП в различных районах города.

Трехкилометровый затор образовался при движении в сторону центра на Волгоградском проспекте. Скорость потока на участке от Есенинского бульвара до Люблинской улицы составляет около 20 километров в час. Водители могут потерять там около 30 минут. Около 15 минут можно потерять при движении по внутренней стороне Третьего транспортного кольца на Киевском путепроводе в сторону Кутузовского проспекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городвидеоИван ЛозовойКристина КурумаДмитрий Лапиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика