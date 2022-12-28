"Утро": водителям показали обстановку на столичных дорогах

В настоящее время ситуация на столичных дорогах оценивается в пять баллов. Обстановку осложняет плохая видимость и мелкие ДТП в различных районах города.

Трехкилометровый затор образовался при движении в сторону центра на Волгоградском проспекте. Скорость потока на участке от Есенинского бульвара до Люблинской улицы составляет около 20 километров в час. Водители могут потерять там около 30 минут. Около 15 минут можно потерять при движении по внутренней стороне Третьего транспортного кольца на Киевском путепроводе в сторону Кутузовского проспекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

