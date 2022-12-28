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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

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Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Двигаясь в сторону центра города по Ярославскому шоссе, водителям придется притормозить на участке от улицы Холмогорская до проезда Серебрякова. Пятикилометровый затор автомобилисты преодолеют за 40 минут.

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Автозаводской улицы до Чурской эстакады скорость потока не превышает 20 километров в час. В среднем ряду ведутся ремонтные работы, а дорожные ограждения занимают полторы полосы. Участникам движения приходится менять полосу движения, тем самым они тормозят основной поток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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