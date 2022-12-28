"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла

Столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла. На шоссе Энтузиастов из-за аварии с участием двух легковых машин плотный трафик сформировался на участке от Электродного проезда до метро "Авиамоторная".

На внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до метро "Лесопарковая" движение затруднено почти на семь километров. На данном участке кольца из-за ремонтных работ перекрыты две полосы из пяти. Скорость движение ограничено до 40 километров в час. Преодоление этого участка займет 20–25 минут.

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