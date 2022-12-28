Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Город

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла

Коммунальные службы Москвы вышли на борьбу со снегом

Благоустройство около станции метро "Текстильщики" БКЛ завершили уже на 75%

"Мой район. Навигатор": в Москве открылась традиционная галерея из дизайнерских елок

"Мой район. Навигатор": открыты 32 площадки фестиваля "Путешествие в Рождество"

"Мой район. Навигатор": в Коммунарке построили новый путепровод

Новости час: ЦБ счел маловероятным возврат заблокированных активов банков

В Москве зафиксировали 10 баллов на дорогах

10-бальные заторы зафиксировали на дорогах Москвы 27 декабря

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Посуда

Столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла. На шоссе Энтузиастов из-за аварии с участием двух легковых машин плотный трафик сформировался на участке от Электродного проезда до метро "Авиамоторная".

На внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до метро "Лесопарковая" движение затруднено почти на семь километров. На данном участке кольца из-за ремонтных работ перекрыты две полосы из пяти. Скорость движение ограничено до 40 километров в час. Преодоление этого участка займет 20–25 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоИван ЛозовойКристина КурумаДмитрий Лапиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика