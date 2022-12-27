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09:30

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"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов

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Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов. На проспекте Андропова, на участке от Каширского шоссе до Нагатинской набережной, постоять в заторе придется около 30 минут. Две аварии подряд существенно влияют на трафик.

От Лужнецкой эстакады до Кутузовского проспекта растянулся затор на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. Поток машин тормозит ремонт путепровода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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