"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов. На внешней стороне Третьего транспортного кольца на улице Сущевский Вал водителям придется сбросить скорость до 15 километров в час. Путь от проспекта Мира до Бутырской улицы водители преодолеют за 20 минут.

На внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до Липецкой улицы из-за ДТП в левом ряду сократилось количество свободных полос для движения. Этот отрезок автомагистрали сможете преодолеть за 17 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.