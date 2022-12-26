09:30Город
"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов
Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов. На внешней стороне Третьего транспортного кольца на улице Сущевский Вал водителям придется сбросить скорость до 15 километров в час. Путь от проспекта Мира до Бутырской улицы водители преодолеют за 20 минут.
На внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до Липецкой улицы из-за ДТП в левом ряду сократилось количество свободных полос для движения. Этот отрезок автомагистрали сможете преодолеть за 17 минут.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро