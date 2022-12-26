"Утро": ЦОДД оценил движение в городе в 3 балла

ЦОДД оценил движение в городе в 3 балла. Общая длина заторов – 96 километров.

На Профсоюзной улице в среднем ряду произошло столкновение сразу трех легковых автомобилей. Для проезда доступны правые и левые ряды. Длина затора пока небольшая.

На 42-м километре МКАД сразу несколько неисправных автомобилей занимают левый и правый ряд, тем самым собрали за собой затор более пяти километров.

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