Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Город

"Утро": ЦОДД оценил движение в городе в 3 балла

"Утро": ЦОДД оценил движение в городе в 3 балла

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится в Москве до 8 января

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла

В Москве встретили католическое Рождество

Главный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" пришел в Москву

Галерея дизайнерских елок открылась на Кузнецком Мосту

Москвичи активно совершают покупки в преддверии Нового года

Жителям столицы рассказали о предновогоднем ажиотаже в московских магазинах

Сотни москвичей собрались в центре столицы, чтобы отметить католическое Рождество

Москвичам показали, что происходит в магазинах в последние выходные перед Новым годом

ЦОДД оценил движение в городе в 3 балла. Общая длина заторов – 96 километров.

На Профсоюзной улице в среднем ряду произошло столкновение сразу трех легковых автомобилей. Для проезда доступны правые и левые ряды. Длина затора пока небольшая.

На 42-м километре МКАД сразу несколько неисправных автомобилей занимают левый и правый ряд, тем самым собрали за собой затор более пяти километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоНикита ПименовКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика