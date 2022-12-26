"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла

Столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла. На улице Большая Черкизовская формируется затор от пересечения с Северо-Восточной хордой до Краснобогатырской улицы. Двигаясь в сторону центра, водителям придется сбросить скорость на данном отрезке трассы.

Кроме того, 9-километровый затор сформировался на внутренней стороне МКАД между Варшавским шоссе и Профсоюзной улицей. Преодоление этого участка займет больше 30 минут.

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