"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 6 баллов

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 6 баллов. 30 минут водители потеряют в заторе на Волгоградском проспекте в направлении центра. Начинается он от улицы Академика Скрябина и тянется до Люблинской улицы.

Свободно на юго-западе Садового кольца на обеих сторонах. На Крымском мосту скорость машин, несмотря на интенсивность движения, сохраняется приемлемой в обоих направлениях.

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