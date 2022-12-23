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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

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Загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов. Медленно едет поток автомобилей на Рязанском проспекте в сторону центра. Средняя скорость на магистрали не превышает 20 километров в час. Около 30 минут водители будут добираться до центра города.

Несмотря на интенсивность движения на северо-востоке МКАД, скорость потоков в районе 92-го километра с обеих сторон сохраняется максимально разрешенной для проезда на этом участке магистрали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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