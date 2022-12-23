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"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла

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Столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла. Тормозил поток автомобилей на шоссе Энтузиастов в направлении центра от Проспекта Буденного до Авиамоторной улицы. Скорость движения на этом участке не превышала 18 километров в час.

Притормаживали водители и на внутренней стороне Третьего транспортного кольца на востоке. Плотный поток ехал со скоростью менее 40 километров в час. На внешней стороне машины скопились ближе к шоссе Энтузиастов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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