"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла

Столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла. Тормозил поток автомобилей на шоссе Энтузиастов в направлении центра от Проспекта Буденного до Авиамоторной улицы. Скорость движения на этом участке не превышала 18 километров в час.

Притормаживали водители и на внутренней стороне Третьего транспортного кольца на востоке. Плотный поток ехал со скоростью менее 40 километров в час. На внешней стороне машины скопились ближе к шоссе Энтузиастов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.