"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 117 километров

В ЦОДД загруженность столичных дорог оценили в 6 баллов. Протяженность утренних заторов в столице составила 117 километров.

Сложно проехать по внешней стороне Третьего транспортного кольца от Шмитовского проезда до Андреевского моста. Там в самом начале моста средний ряд занимает техника дорожных служб.

На западе МКАД затруднено движение на внутренней стороне от Сколковского шоссе до 58-го километра. Причина – неисправный автомобиль после пересечения Молодогвардейской улицы.

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