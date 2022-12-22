10:45Город
"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 117 километров
В ЦОДД загруженность столичных дорог оценили в 6 баллов. Протяженность утренних заторов в столице составила 117 километров.
Сложно проехать по внешней стороне Третьего транспортного кольца от Шмитовского проезда до Андреевского моста. Там в самом начале моста средний ряд занимает техника дорожных служб.
На западе МКАД затруднено движение на внутренней стороне от Сколковского шоссе до 58-го километра. Причина – неисправный автомобиль после пересечения Молодогвардейской улицы.
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Программа: Утро