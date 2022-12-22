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Город

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 117 километров

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 117 километров

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 6 баллов

В Москве с начала года отремонтировали 21 молочно-раздаточный пункт

Дептранс столицы рекомендовал следить за объявлениями водителей общественного транспорта

"Мой район. Обратная связь": площадку для тенниса обновили в парке "Кусково"

"Мой район. Обратная связь": реставрация фасада доходного дома Шамшина на улице Знаменка

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"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 6 баллов

Дептранс столицы сообщил, что возможны локальные задержки трамваев в городе

Большое количество мелких ДТП осложнило дорожную обстановку на МКАД

В ЦОДД загруженность столичных дорог оценили в 6 баллов. Протяженность утренних заторов в столице составила 117 километров.

Сложно проехать по внешней стороне Третьего транспортного кольца от Шмитовского проезда до Андреевского моста. Там в самом начале моста средний ряд занимает техника дорожных служб.

На западе МКАД затруднено движение на внутренней стороне от Сколковского шоссе до 58-го километра. Причина – неисправный автомобиль после пересечения Молодогвардейской улицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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