"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 6 баллов

В ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 6 баллов. Автомобилисты на Рязанском проспекте стоят от улицы Вострухина до Карачаровской эстакады. Скорость машин на этом участке снизилась до семи километров в час.

Затруднено движение на Волгоградском проспекте. Авария в среднем ряду перед Третьим транспортным кольцом спровоцировала 6-километровый затор в направлении центра. Водители потеряют на этом участке 45 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.