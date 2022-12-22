Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:30

Город

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 6 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 6 баллов

В Москве с начала года отремонтировали 21 молочно-раздаточный пункт

Дептранс столицы рекомендовал следить за объявлениями водителей общественного транспорта

"Мой район. Обратная связь": площадку для тенниса обновили в парке "Кусково"

"Мой район. Обратная связь": реставрация фасада доходного дома Шамшина на улице Знаменка

"Мой район. Обратная связь": дом № 31/29 отреставрировали на Поварской улице

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 6 баллов

Дептранс столицы сообщил, что возможны локальные задержки трамваев в городе

Большое количество мелких ДТП осложнило дорожную обстановку на МКАД

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

В ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 6 баллов. Автомобилисты на Рязанском проспекте стоят от улицы Вострухина до Карачаровской эстакады. Скорость машин на этом участке снизилась до семи километров в час.

Затруднено движение на Волгоградском проспекте. Авария в среднем ряду перед Третьим транспортным кольцом спровоцировала 6-километровый затор в направлении центра. Водители потеряют на этом участке 45 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоЕвгения МирошкинаДмитрий Лапиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика