"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 6 баллов

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 6 баллов. На Садовом кольце водители с легкостью проедут по улице Земляной Вал. Только на востоке города не отмечается никаких затруднений на обеих сторонах кольца. Скорость там остается приемлемой – 50 километров в час.



15 минут автомобилисты потеряют в заторе от улицы Шкулева до Волгоградского проспекта. Образовался он из-за затора на Остаповском проезде, который сформировался из-за затруднений на внешней стороне Третьего транспортного кольца на юго-востоке.

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