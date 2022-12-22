Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:30

Город

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 6 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 6 баллов

Дептранс столицы сообщил, что возможны локальные задержки трамваев в городе

Большое количество мелких ДТП осложнило дорожную обстановку на МКАД

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Дептранс рассказал о последствиях ледяного дождя в Москве

"Утро": ЦОДД оценил движение в городе в 3 балла

Папайя принесла плоды в оранжерее Московского зоопарка

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла

Москвичам показали обстановку на столичных дорогах

Жителей столицы попросили пользоваться общественным транспортом

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 6 баллов. На Садовом кольце водители с легкостью проедут по улице Земляной Вал. Только на востоке города не отмечается никаких затруднений на обеих сторонах кольца. Скорость там остается приемлемой – 50 километров в час.

15 минут автомобилисты потеряют в заторе от улицы Шкулева до Волгоградского проспекта. Образовался он из-за затора на Остаповском проезде, который сформировался из-за затруднений на внешней стороне Третьего транспортного кольца на юго-востоке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоНикита ПименовАнастасия БородинаДмитрий Лапиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика