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"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов

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"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла

Столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов. Длина заторов – 150 километров.

На юге ТТК продолжаются дорожные работы по ремонту Тульской эстакады. Там в каждом из направлений движение ограничено до трех–четырех полос. Начало затора – на внешней стороне ТТК от Гагаринского тоннеля.

Затруднено движение на Липецкой улице в сторону центра. В самом начале улицы после пересечения МКАД произошло столкновение двух легковых автомобилей. Начало затора – за пределами Московской кольцевой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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