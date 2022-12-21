09:45Город
"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов
Столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов. Длина заторов – 150 километров.
На юге ТТК продолжаются дорожные работы по ремонту Тульской эстакады. Там в каждом из направлений движение ограничено до трех–четырех полос. Начало затора – на внешней стороне ТТК от Гагаринского тоннеля.
Затруднено движение на Липецкой улице в сторону центра. В самом начале улицы после пересечения МКАД произошло столкновение двух легковых автомобилей. Начало затора – за пределами Московской кольцевой.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро