"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 6 баллов

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 6 баллов. На Волгоградском проспекте произошло ДТП в районе станции метро "Текстильщики". В результате образовался затор в направлении центра, начиная от улицы от Зеленодольской улицы.



На северо-востоке МКАД не зафиксировано никаких затруднений. Несмотря на интенсивность движения в районе 94-го километра, скорость потоков с обеих сторон сохраняется максимально разрешенной для проезда.

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