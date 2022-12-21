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09:30

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"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 6 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 6 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

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Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 6 баллов. На Волгоградском проспекте произошло ДТП в районе станции метро "Текстильщики". В результате образовался затор в направлении центра, начиная от улицы от Зеленодольской улицы.

На северо-востоке МКАД не зафиксировано никаких затруднений. Несмотря на интенсивность движения в районе 94-го километра, скорость потоков с обеих сторон сохраняется максимально разрешенной для проезда.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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