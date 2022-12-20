"Утро": москвичам рассказали о погоде 20 декабря

Во вторник, 20 декабря, в Москве ожидаются облачная погода и снег. Температура днем составит 6 градусов мороза, а вечером будет -9 градусов. Атмосферное давление установится на отметке 748 миллиметров ртутного столба.

Ветер будет дуть с порывами 3–8 метров в секунду. Влажность воздуха составит 78%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.