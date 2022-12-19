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Город

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 70 километров

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 70 километров

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

"Утро": затор образовался на Рязанском проспекте

"Мой район. Обратная связь": строительство спорткомплекса в Некрасовке

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"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла

В ЦОДД загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов. Протяженность утренних заторов составила 70 километров.

На Самотечной эстакаде на внешней стороне Садового кольца левый ряд занимает неисправный автомобиль каршеринга. Движение затруднено на два километра.

На внешней стороне 55-го километра МКАД сломался грузовой автомобиль. Движение затруднено на один километр. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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