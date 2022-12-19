"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 70 километров

В ЦОДД загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов. Протяженность утренних заторов составила 70 километров.

На Самотечной эстакаде на внешней стороне Садового кольца левый ряд занимает неисправный автомобиль каршеринга. Движение затруднено на два километра.

На внешней стороне 55-го километра МКАД сломался грузовой автомобиль. Движение затруднено на один километр. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.