"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов

В ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов. На Волгоградском проспекте произошло несколько мелких ДТП, тормозящих движение в направлении центра. От Жигулевской улицы уплотнился поток после столкновения в среднем ряду у 95-го дома.

Затор образовался и на шоссе Энтузиастов. Начинается он от Электродного проезда и тянется до Авиамоторной улицы. Скорость машин на этом участке не превышает 10 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.