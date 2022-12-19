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10:30

Город

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

"Утро": затор образовался на Рязанском проспекте

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Городской транспорт работал без сбоев, несмотря на сильный снегопад – Собянин

В ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов. На Волгоградском проспекте произошло несколько мелких ДТП, тормозящих движение в направлении центра. От Жигулевской улицы уплотнился поток после столкновения в среднем ряду у 95-го дома.

Затор образовался и на шоссе Энтузиастов. Начинается он от Электродного проезда и тянется до Авиамоторной улицы. Скорость машин на этом участке не превышает 10 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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