"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

Столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов. Общая длина заторов – 110 километров.

На внешней стороне ТТК, а именно в районе дома № 43 по улице Сущевский Вал столкнулись два автомобиля. Движение на участке затруднено на два километра.

На Волоколамском шоссе в районе дома № 69 правый ряд занимает неисправный автомобиль. Водитель ожидает техпомощи, а движение затруднено на 1,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.