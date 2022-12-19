"Утро": затор образовался на Рязанском проспекте

ЦОДД оценил загруженность столичных дорог в 5 баллов. 30 минут водители простоят на Рязанском проспекте от улицы Паперника до Карачаровской эстакады. Движению в сторону центра, кроме скопления машин, мешает ДТП в районе станции метро "Окская".

Несмотря на плотность потоков на северо-востоке МКАД, а именно на отрезке между Ярославским и Осташковским шоссе, движение в обоих направлениях остается интенсивным. Скорость сохраняется максимально разрешенной – 100 километров в час.



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