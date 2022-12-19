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"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 19 декабря

"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 19 декабря

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Атмосферное давление в столице в понедельник, 19 декабря, установилось на отметке 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составляет 87%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 4 градуса мороза, вечером будет -5 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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