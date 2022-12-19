"Утро": атмосферное давление в понедельник в Москве составит 755 мм ртутного столба

В понедельник, 19 декабря, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 87%. Атмосферное давление установится на отметке 755 миллиметров ртутного столба.

Днем в столице ожидается -4 градуса. Вечером температура в городе составит 5 градусов мороза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.