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Общество

"Утро": атмосферное давление в понедельник в Москве составит 755 мм ртутного столба

"Утро": атмосферное давление в понедельник в Москве составит 755 мм ртутного столба

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"Утро": 4 градуса мороза ожидается в столице 19 декабря

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В понедельник, 19 декабря, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 87%. Атмосферное давление установится на отметке 755 миллиметров ртутного столба.

Днем в столице ожидается -4 градуса. Вечером температура в городе составит 5 градусов мороза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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