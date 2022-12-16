"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 60 километров

В ЦОДД загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Протяженность утренних заторов составила 60 километров.

На 79-м километре внешней стороны МКАД столкнулись два автомобиля. На месте присутствуют аварийные комиссары. Движение затруднено на три километра.

На Волгоградском проспекте в районе дома № 69 произошло небольшое ДТП. Движение затруднено на один километр. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.